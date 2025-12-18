Bremer pronto a tornare dal 1? minuto contro la Roma | Spalletti lo valuta date le diverse assenze in difesa Ecco quando la decisione dell’allenatore

Bremer si prepara a tornare in campo dal primo minuto contro la Roma, con Spalletti che valuta attentamente la sua presenza in difesa. Dopo le assenze e le condizioni dei giocatori disponibili, il tecnico deciderà in base alla rifinitura se schierarlo titolare. La sua presenza potrebbe essere decisiva per la partita più importante della settimana, e la scelta finale dipenderà dall’ultimo allenamento.

Bremer punta alla titolarità per il big match contro la Roma. Spalletti valuterà il difensore brasiliano dopo la rifinitura dati i diversi infortuni. Il countdown per il big match tra Juventus e Roma è ufficialmente iniziato e la notizia più attesa in casa bianconera riguarda le condizioni di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, pilastro della retroguardia di Luciano Spalletti, sta bruciando le tappe per tornare protagonista dal primo minuto nella sfida in programma sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium. Dopo il positivo spezzone di gara disputato nella vittoria contro il Bologna, dove è rientrato in campo a 78 giorni dall’infortunio al menisco, Bremer punta ora a riprendersi il comando della difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

