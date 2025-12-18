BP Meg O’Neill è la nuova Ceo

BP annuncia la nomina di Meg O’Neill come nuova CEO, portando con sé una vasta esperienza nel settore energetico. La sua leadership rappresenta un passo importante per la compagnia, segnando un impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Con un background solido e una visione strategica, O’Neill si prepara a guidare BP nel percorso di trasformazione verso un futuro più responsabile e dinamico.

© Lettera43.it - BP, Meg O'Neill è la nuova Ceo La compagnia petrolifera e del gas BP ha nominato Meg O'Neill, responsabile della Woodside Energy australiana, come nuova Chief Executive Officer. Entrerà in carica a partire dal primo aprile 2026 al posto di Murray Auchincloss, che si dimetterà appena due anni dopo aver sostituito Bernard Looney. Diventerà così la prima donna a guidare una delle cinque principali compagnie petrolifere al mondo. È inoltre la prima volta nella sua storia ultracentenaria che il colosso energetico con sede a Londra sceglie come amministratore delegato una figura esterna. La nomina è arrivata a tre mesi di distanza da quella di Albert Manifold per la carica di presidente.

