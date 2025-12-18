Boxing Improta di Teverola trionfa ancora | bis in Coppa Italia a Squadra IKTA 2025

La Boxing Improta di Teverola conferma il suo talento e la sua determinazione, conquistando per il secondo anno consecutivo la prestigiosa Coppa Italia a Squadra I.K.T.A. 2025. Un risultato che sottolinea l’eccellenza e l’impegno della squadra, rafforzando la posizione di leadership nel panorama del pugilato italiano. Un traguardo che premia passione, sacrificio e un lavoro di squadra encomiabile.

Ancora un successo di prestigio per la Boxing Improta di Teverola, che si è aggiudicata, per il secondo anno consecutivo, la Coppa Italia a Squadra I.K.T.A. 2025 di Kick Boxing. Il trionfo è arrivato nella giornata di domenica 14 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport "Città di Sarno"

