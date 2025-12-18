Ultimo turno dell’anno in Bundesliga che si apre con il Borussienderby tra il Borussia Dortmund ed il Borussia Monchengladbach. La squadra di Kovac viene da 2 pareggi consecutivi, con il Friburgo capace di fermarli sull’1 a 1 nel finale. Pareggio nel complesso indolore vista la frenata che hanno avuto tutte le grandi, ma che al contempo sa di occasione persa per come si è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (venerdì 19 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. L’ultimo turno del 2025 parte con il Borussienderby

Leggi anche: Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (venerdì 19 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. L’ultimo turno del 2025 parte con il Borussienderby

Leggi anche: Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (venerdì 19 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dortmund v Monchengladbach LIVE 19/12/2025 | Calcio; Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach: streaming gratis e diretta tv live; Dortmund e Kovac puntano a chiudere il 2025 nel migliore dei modi contro un Gladbach 'scomodo'; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

Bundesliga 2025-2026: Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach, le probabili formazioni - 1): Kobel; Sule, Can, Schlotterbeck; Ryerson,Groß, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Chukwuemeka; Guirassy ... sportal.it