Boom di truffe agli anziani anche a Venezia il vademecum di Anap
A Venezia cresce il numero di truffe agli anziani, con un episodio ogni 2 minuti in tutta Italia. Secondo i dati del Ministero dell’Interno a fine 2023, l’area metropolitana registra già 6 casi, evidenziando l’urgenza di sensibilizzare e proteggere le fasce più vulnerabili.
In Italia si registra un reato ogni 2 minuti ai danni di anziani. Dai dati a disposizione del ministero dell’Interno (fine 2023), nell’area metropolitana di Venezia, 6.480 persone over 65 sono state vittime di furti, rapine o truffe con una incidenza quasi doppia rispetto alla media nazionale: 2. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
