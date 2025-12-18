Boom di presenze all' open day del Regina Margherita | curiosità per la radio l' intelligenza artificiale e il nuovo Liceo Made in Italy

Un grande riscontro di pubblico all’open day del Regina Margherita di Salerno, con entusiasmo e curiosità verso radio, intelligenza artificiale e il nuovo Liceo Made in Italy. L’evento ha attirato studenti e famiglie desiderosi di scoprire le opportunità offerte dall’istituto, che rinnova l’appuntamento il 15 gennaio. Un’occasione importante per conoscere da vicino un’offerta formativa innovativa e all’avanguardia.

Boom di presenze all'open day del Regina Margherita: curiosità per la radio, l'intelligenza artificiale e il nuovo Liceo Made in Italy

Boom di presenze, in questo pomeriggio, presso il Liceo Regina Margherita di Salerno, per il primo appuntamento con l’Open Day dedicato all’anno scolastico 2026-2027: i futuri studenti e le loro famiglie saranno nuovamente accolti il 15 gennaio sempre nella sede di Via Cuomo, dalle ore 16 alle 20. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Open Day liceo Regina Margherita 2025/le foto.

