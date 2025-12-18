Bologna positivo all’alcoltest ma prendeva gli antitumorali | assolto
Un uomo di Bologna, positivo all’alcoltest ma in cura con antitumorali per una malattia ematologica, viene assolto. Il giudice sottolinea che il risultato del test non è attendibile, considerando la terapia farmacologica assunta quotidianamente. La vicenda mette in luce l'importanza di valutare correttamente le circostanze mediche nei controlli stradali, evitando sanzioni ingiuste e garantendo la giusta tutela delle persone in trattamento.
L'uomo, affetto da una malattia ematologica, assumeva una terapia farmacologica giornaliera. Il giudice: "Il risultato non è attendibile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
