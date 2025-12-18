Bologna-Inter Supercoppa Italiano | Posta in palio altissima l’Inter gioca bene ma siamo pronti

Alla vigilia di Bologna-Inter, Vincenzo Italiano si presenta con determinazione e fiducia, evidenziando l’importanza dell’occasione e la crescita del suo team. Un match di Supercoppa con posta in palio altissima, in cui l’Inter si dimostra in forma, ma il Bologna è pronto a mettere in campo tutta la propria ambizione e spirito di rivalsa.

Alla vigilia di Bologna-Inter, Vincenzo Italiano si è presentato in conferenza stampa con un mix di orgoglio, realismo e ambizione, sottolineando il valore dell'occasione e la crescita costante del club rossoblù. Il tecnico ha rivendicato con forza il percorso fatto: la Coppa Italia riportata a Bologna dopo 50 anni è la certificazione di un lavoro serio, ma non un punto d'arrivo. Questa Supercoppa, con Napoli, Milan e Inter, rappresenta una vetrina di altissimo livello: "Siamo felici di essere qui, ma sappiamo che c'è sempre qualcosa da dimostrare. Affrontiamo tutto con entusiasmo e fiducia". Italiano: "L'Inter tra le più forti in Europa".

