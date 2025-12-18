Bologna-Inter Supercoppa De Silvestri | C’è rispetto ma ce la metteremo tutta per arrivare in finale

Alla vigilia della sfida di Supercoppa tra Bologna e Inter, Lorenzo De Silvestri ha espresso rispetto verso l’avversario, sottolineando la determinazione del gruppo rossoblù. Con orgoglio e senso di appartenenza, il difensore ha riaffermato l’obiettivo di arrivare in finale, evidenziando l’importanza di affrontare la partita con equilibrio e concentrazione. Una sfida che promette emozioni e grande valore simbolico per entrambe le squadre.

Alla vigilia della sfida di Supercoppa tra Bologna e Inter, a rappresentare il gruppo rossoblù in conferenza stampa è stato Lorenzo De Silvestri, che ha trasmesso orgoglio, equilibrio e grande senso di appartenenza. Il capitano ha sottolineato la consapevolezza del percorso compiuto dal Bologna negli ultimi anni: essere qui non è casuale, ma il frutto di un lavoro costruito nel tempo. Da detentori della Coppa Italia, i rossoblù affrontano il torneo con rispetto per tutte le avversarie, ma anche con la ferma volontà di giocarsi le proprie chance fino in fondo. L'obiettivo è chiaro: dare tutto per provare ad arrivare in finale.

