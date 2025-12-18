Bologna-Inter Supercoppa Chivu | Essere qui un regalo Visto che ci siamo vogliamo giocarcela fino in fondo
In un clima di determinazione e ambizione, l’Inter si prepara a sfidare il Bologna nella Supercoppa a Riad. Cristian Chivu, alla sua prima esperienza da allenatore, definisce questa occasione un dono e una sfida da affrontare con tutte le proprie forze. La squadra nerazzurra punta a tornare a vincere e a scrivere un nuovo capitolo di successi, con la voglia di portare a casa un trofeo che rafforzi il suo cammino.
La missione dell’Inter a Riad è chiara: tornare a vincere e rimettere un trofeo in bacheca. Un obiettivo condiviso da Cristian Chivu, deciso a conquistare il primo titolo della sua avventura sulla panchina nerazzurra. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, il tecnico romeno ha parlato in conferenza stampa. Di seguito, le sue parole. Sulla possibilità di voltare pagina con un trofeo: “È un trofeo, sono due partite. Dobbiamo rispondere colpo su colpo, affrontando ogni gara con ambizione e voglia. La squadra deve crescere e dimostrare di avere il percorso giusto. Siamo qui, anche se magari non lo meritavamo pienamente, ma il nuovo format è un’opportunità: un regalo per noi e per il Milan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
