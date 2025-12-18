Bologna-Inter Supercoppa Bastoni | Dobbiamo essere bravi a evitare il loro piano gara

In vista della semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter, Alessandro Bastoni si presenta come protagonista e voce della squadra nerazzurra. Con un focus sulla strategia, il difensore sottolinea l'importanza di essere pronti a contrastare il piano gara avversario, evidenziando l’attenzione e la determinazione dell’Inter nel affrontare una sfida cruciale.

È Alessandro Bastoni il volto scelto dall’Inter per accompagnare la vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna. Il difensore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa analizzando momento personale, percorso della squadra e significato della sfida. Di seguito, le sue dichiarazioni. Sulla sua stagione e sul nuovo modo di stare in campo: “La giudico positiva. Sono molto autocritico con me stesso e cerco sempre di avvicinarmi alla perfezione, anche se so che non è sempre possibile. Valuto il percorso nel complesso: siamo un gruppo onesto, che si dice le cose in faccia. Sappiamo di avere ancora margini di miglioramento, ma la stagione resta buona”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

