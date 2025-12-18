Bologna Inter niente soldout | ecco quanti spettatori ci saranno

La partita tra Bologna e Inter, valida per la Supercoppa Italiana, si avvicina senza il consueto sold out. Meno spettatori del previsto si preparano a vivere una serata di calcio, tra attese e curiosità, in un match che promette emozioni e spettacolo.

Bologna Inter. La sfida di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, in programma domani sera, non dovrebbe registrare il tutto esaurito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sono ancora disponibili circa 7-8 mila biglietti a 24 ore dal fischio d’inizio, riducendo così le possibilità di un sold-out al King Saud University Stadium. Il King Saud University Stadium ha una capienza totale di 25 mila spettatori, e si stima che l’affluenza per il match si aggirerà tra i 17 e i 18 mila presenti. La predominanza del tifo locale sarà per l’ Inter, favorita dal maggiore appeal internazionale e dal riconoscimento del proprio brand su scala globale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

