Bologna Inter Italiano sceglie il 4-2-3-1 per la sfida di Supercoppa | le probabili scelte rossoblù a Riad

Nel cuore di Riad, Italiano prepara il Bologna per la sfida di Supercoppa contro l’Inter, puntando sul modulo 4-2-3-1. La formazione rossoblù, ancora da definire nei dettagli, si prepara a confrontarsi con i nerazzurri in un match che promette spettacolo e emozioni, mentre i tifosi attendono con trepidazione le scelte dell’allenatore e l’andamento della semifinale saudita.

Bologna Inter di Supercoppa Italiana, ecco la formazione pensata da Italiano per sfidare l'Inter nella semifinale saudita. Bologna Inter entra sempre più nel vivo e, alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Riad, prende forma la probabile formazione rossoblù. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è orientato a confermare il 4-2-3-1, modulo già sperimentato nelle uscite più significative della stagione. Tra i pali dovrebbe esserci Federico Ravaglia, portiere classe 1999, che resta favorito nonostante?ukasz Skorupski sia tornato a disposizione e abbia raggiunto la squadra in Arabia Saudita.

Pronostico Bologna-Inter: gli ultimi precedenti spaventano i nerazzurri - Inter è una semifinale di Supercoppa Italiana e si gioca venerdì alle 20:00: formazioni, pronostico, tv in chiaro e streaming. ilveggente.it

Il Bologna verso la sfida con l'Inter - Il Bologna si prepara alla semifinale di Supercoppa contro l'Inter in programma domani sera (19 dicemebre) in Arabia Saudita. rainews.it

Bologna verso l'Inter in Supercoppa: Vitik torna in gruppo, ancora a parte Skorupski #SkySport #Supercoppa #Bologna #Vitik x.com

Le parole dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, sul match di Supercoppa Italiana contro l'Inter Il dirigente del club felsineo riconosce come l'Inter sia la squadra più in forma, oltre ad essere quella più forte, delle quattro che si giocher - facebook.com facebook

