Bologna Inter Italiano non cambia rotta | Conta il nostro modo di giocare
L’allenatore del Bologna, Italiano, conferma la sua filosofia di gioco in vista della sfida contro l’Inter a Riad, sottolineando l’importanza di mantenere fede al proprio stile. Tra orgoglio e determinazione, il tecnico rossoblù prepara la squadra a confrontarsi con una delle avversarie più temibili, dimostrando che la chiave del successo risiede nella coerenza e nell’identità di gioco.
Inter News 24 Bologna Inter di Supercoppa a Riad, il tecnico rossoblù tra orgoglio, identità e scelte di formazione per sfidare l’Inter. Alla vigilia di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Riad, Vincenzo Italiano ribadisce con chiarezza la linea del suo Bologna: rispetto per l’avversario, ma nessuna intenzione di snaturarsi. Intervistato da un’emittente saudita negli spazi dell’hotel Mandarin, il tecnico rossoblù mantiene un profilo sobrio e concentrato, sottolineando il valore dell’evento e il percorso che ha portato gli emiliani fin qui. Per Italiano si tratta della seconda esperienza in Arabia Saudita, dopo quella vissuta due anni fa con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com
