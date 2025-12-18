Alla galleria di Casalecchio di Reno, Bologna, si è concluso con successo lo scavo dell’ultimo diaframma, segnando un passo importante nel completamento del progetto. La cerimonia, presieduta dal ministro Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza strategica di questo intervento per il miglioramento delle infrastrutture locali e regionali. Un traguardo che apre nuove prospettive di sviluppo e mobilità per il territorio.

© Lapresse.it - Bologna, alla galleria di Casalecchio di Reno abbattuto l’ultimo diaframma

E’ stato completato, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, lo scavo della galleria Casalecchio, sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno (Bologna). La galleria artificiale, a doppia canna e con due corsie per senso di marcia, ha una lunghezza di 1,2 chilometri e rappresenta circa il 50% della nuova bretella stradale che avrà un’estensione complessiva di 2,1 km. “E’ il frutto di un lavoro di una grande squadra di tecnici, operai, amministratori, e quindi oggi è una bella giornata emiliana”, ha detto il ministro Salvini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Variante di San Marco dei Cavoti: abbattuto l’ultimo diaframma della galleria

Leggi anche: Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna, investimento complessivo da 190 mln – Il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Armato di coltello minaccia clienti e carabinieri allo Shopville Gran Reno: arrestato 38enne | VIDEO; Casalecchio di Reno, terrore allo shopping: 38enne armato minaccia i clienti, il taser non basta a fermarlo.

Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna, investimento complessivo da 190 mln - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it