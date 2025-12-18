Boléro-Ravel | al Carlo Felice omaggio al compositore francese con Luciana Savignano e Sergio Bernal

Al Teatro Carlo Felice di Genova, un omaggio al compositore francese con danza e musica. Dal 19 al 21 dicembre, sul palco si esibiranno Luciana Savignano e Sergio Bernal in “Boléro-Ravel”, produzione della Daniele Cipriani Entertainment, apprezzata per la sua innovativa interpretazione. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della danza, che celebra il genio di Ravel in modo nuovo e coinvolgente.

© Genovatoday.it - “Boléro-Ravel”: al Carlo Felice omaggio al compositore francese con Luciana Savignano e Sergio Bernal Venerdì 19 dicembre alle ore 20 (repliche sabato 20 dicembre ore 15 e ore 20; domenica 21 dicembre ore 15), debutta al Teatro Carlo Felice di Genova lo spettacolo di danza “Boléro-Ravel”, recente e acclamata produzione della Daniele Cipriani Entertainment che ha debuttato con grande successo lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: TCBO, “Boléro – Ravel” con Luciana Savignano e Sergio Bernal chiude la Stagione Danza 2025 Leggi anche: Sakamoto Experience, l'omaggio tra musica, immagini e danza al grande compositore giapponese Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Boléro-Ravel inaugura la stagione di danza al Carlo Felice: Savignano e Bernal celebrano i 150 anni del compositore - Debutto venerdì 19 dicembre alle ore 20, con repliche sabato 20 dicembre (ore 15 e ore 20) e domenica 21 dicembre alle ore 15 ... telenord.it

'Boléro-Ravel' al Carlo Felice: la genesi del capolavoro tra passi di danza e ricordi - Ravel che ha debuttato con grande successo lo scorso ottobre al Teatro Comunale di Bologna, uno spettacolo che sostituisce Coppéli ... primocanale.it

Al Teatro Carlo Felice arriva il Bolero prodotto da Cipriani con Savignano e Bernal - Debutta al Teatro Carlo Felice di Genova venerdì 19 dicembre, alle ore 20:00, lo spettacolo di danza Boléro- genova3000.it

Anbeta Toromani @anbeta_toromani_ufficiale sarà tra i protagonisti di Boléro–Ravel, in scena al Teatro Carlo Felice dal 19 al 21 dicembre. Ballerina di straordinaria eleganza e intensità espressiva, Anbeta Toromani si forma all’Accademia Nazionale di Da - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.