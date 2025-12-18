Bocce ferme Bce in Borsa corre Leonardo +4,09% frena Tenaris -2,75%

Giornata positiva per Piazza Affari, nonostante la decisione della Bce di mantenere i tassi invariati. Mentre Leonardo segna un +4,09%, Tenaris arretra del -2,75%. La stabilità delle politiche monetarie sembra aver favorito le performance di alcuni titoli, alimentando ottimismo tra gli investitori e contribuendo a chiudere la seduta in territorio positivo.

(Adnkronos) – Chiusura in buon rialzo a Piazza Affari, nel giorno in cui la Bce ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Tra i titoli del principale listino milanese, brilla Leonardo sulla scia della sigla di un contratto con la direzione informatica telematica e tecnologie avanzate (Teledilife) per lo sviluppo e la fornitura . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

