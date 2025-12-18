Boato all’alba nel lodigiano | cedono 150mq di travi in legno di una cascina diroccata

All'alba di oggi, 18 dicembre 2025, nel lodigiano si è verificato un forte boato a Massalengo, quando 150 metri quadrati di travi in legno di una cascina abbandonata sono crollati improvvisamente. La scena, spettacolare e inquietante, ha suscitato timori tra i residenti e mobilitato le forze di soccorso, lasciando dietro di sé un senso di preoccupazione e mistero.

© Ilgiorno.it - Boato all'alba nel lodigiano: cedono 150mq di travi in legno di una cascina diroccata Massalengo (Lodi), 18 dicembre 2025 – Paura, all'alba di oggi 18 dicembre 2025, a Massalengo. Alle 5.45 circa è improvvisamente crollata una parte importante della rimanenza di un tetto in legno di una cascina diroccata. Struttura che, in parte, era già stata messa in sicurezza dai proprietari. Si tratta, secondo le prime stime, di circa 150 metri quadrati di travi in legno. Si è avvertito un boato fortissimo, che ha squarciato la tranquillità di via Premoli, poi è scattato l'allarme. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti con una autopompa e una autoscala e per prima cosa è stato verificato che non ci fossero feriti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area che in parte era già stata bonificata dalla proprietà per la presenza di amianto.

