BMW Italia un punto sul futuro | sostenibilità Neue Klasse e molto altro

BMW Italia guarda al futuro con sguardo innovativo, puntando su sostenibilità, la rivoluzionaria Neue Klasse e altre novità che ridefiniscono il mondo dell’automobile. Un percorso di progresso che unisce tecnologia e responsabilità, trasformando ogni veicolo in un simbolo di visione e impegno verso un domani più verde e all’avanguardia.

© Ilgiornale.it - BMW Italia, un punto sul futuro: sostenibilità, Neue Klasse e molto altro Ci sono momenti, in cui l’automobile smette di essere soltanto un oggetto e torna a essere qualcosa di più immaginifico, specialmente quando si parla di visione e responsabilità. È accaduto nella nuova House of BMW Italia, durante la Sustainability Dinner 2025, quando Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha preso la parola davanti a una platea che da anni accompagna il percorso del marchio bavarese nel nostro Paese. “ Buonasera a tutti e ben ritrovati alla nostra tradizionale Sustainability Dinner nella nuova House of BMW Italia che abbiamo inaugurato ufficialmente lo scorso 13 novembre ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: BMW Roma inaugura la nuova sede di Via Salaria e svela la BMW iX3, prima della Neue Klasse Leggi anche: Nuova BMW Z4: torna con look da Neue Klasse? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Valentino Rossi fuori dal WEC: stop di BMW al progetto e futuro del 46 da riscrivere; Sym Italia cresce e per il futuro sono in arrivo numerosi i progetti. BMW Italia, un punto sul futuro: sostenibilità, Neue Klasse e molto altro - Dalla NEUE KLASSE alla neutralità tecnologica, passando per SpecialMente: la visione BMW tra sostenibilità, mobilità e responsabilità sociale raccontata da Massimiliano Di Silvestre ... msn.com

House of Bmw Italia: il quartier generale diventa luogo di incontro e di futuro - A San Donato Milanese, nella storica sede progettata da Kenzo Tange, è stata inaugurata la nuova House of BMW Italia: gli spazi al piano terra sono stati completamente ripensati e trasformati in un ... corriere.it

Tutta la BMW che c’è: il presidente Di Silvestre svela la strategia - Nuovi modelli, elettrificazione, futuro del brand e una serie infinita di belle iniziative di beneficenza. msn.com

Blog | Trasparenza salariale: a che punto siamo in Italia sul recepimento della direttiva Ue - Alley Oop alleyoop.ilsole24ore.com/2025/12/16/tra… x.com

Eurouniversity, fondata da Leo Carlo Tuscano, è un punto di riferimento in Italia per chi desidera costruire il proprio futuro accademico e professionale all’estero. Da oltre 15 anni l’agenzia offre orientamento universitario e assistenza burocratica completa, acc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.