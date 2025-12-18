Bloccato dopo l' inseguimento sull' auto rubata in tasca la denuncia per la rapina al tabaccaio in viale Dante

Dopo un rocambolesco inseguimento, un 40enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Piacenza. Bloccato con un’auto rubata e in possesso di una denuncia per rapina al tabaccaio di viale Dante, l’uomo aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine nelle ultime settimane. La sua fuga spericolata si è conclusa questa notte, evidenziando ancora una volta la difficile realtà della sicurezza cittadina.

© Ilpiacenza.it - Bloccato dopo l'inseguimento sull'auto rubata, in tasca la denuncia per la rapina al tabaccaio in viale Dante Il 40enne marocchino arrestato questa notte dai carabinieri dopo un lungo e spericolato inseguimento, in pochi giorni aveva già avuto a che fare con le forze dell'ordine di Piacenza. Innanzitutto è sospettato di essere l'autore della rapina alla tabaccheria di viale Dante avvenuta pochi giorni fa.

