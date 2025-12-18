Bloccarono i jet privati a Malpensa | eco-vandali graziati dai giudici

Ancora una volta, i giudici hanno assolto gli eco-vandali coinvolti nel blocco dei jet privati a Malpensa, alimentando il dibattito sulla legittimità della disobbedienza civile come strumento di protesta. Un caso che riaccende le polemiche tra sostenitori della tutela ambientale e chi vede in questi atti un rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Graziati ancora una volta gli eco-vandali: è arrivata l'ennesima assoluzione per gli attivisti ambientalisti che negli ultimi anni hanno fatto della disobbedienza civile una forma stabile di protesta. Il Tribunale di Busto Arsizio ha infatti assolto 21 persone legate ai movimenti Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion per il blitz messo in atto il 14 febbraio 2023 all’aeroporto di Malpensa, quando venne bloccata la pista riservata ai jet privati. Il verdetto è arrivato ieri, 17 dicembre. Le contestazioni – danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento – sono cadute quasi del tutto: per i primi due capi d’accusa il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, mentre per l’imbrattamento è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

