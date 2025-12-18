Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa | Ingente dispiegamento di forze
Un massiccio intervento delle forze dell’ordine nel centro sociale Askatasuna, dopo l’attacco a La Stampa. Polizia, camionette e idranti hanno circondato l’area, bloccando anche le vie circostanti. La situazione si è rapidamente evoluta in una intensa operazione di contrasto, sottolineando la tensione crescente e l’attenzione delle autorità sulla zona.
“Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti. É in corso la perquisizione" confermano dal centro sociale di Torino spiegando che il blitz è riconducibile "alla mobilitazione degli ultimi mesi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
