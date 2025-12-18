Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa | Ingente dispiegamento di forze

Un massiccio intervento delle forze dell’ordine nel centro sociale Askatasuna, dopo l’attacco a La Stampa. Polizia, camionette e idranti hanno circondato l’area, bloccando anche le vie circostanti. La situazione si è rapidamente evoluta in una intensa operazione di contrasto, sottolineando la tensione crescente e l’attenzione delle autorità sulla zona.

La polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo i blitz Pro Pal. I militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero" - L'operazione all'alba collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa ... huffingtonpost.it

Assalto a La Stampa, perquisizioni in corso nel centro sociale Askatasuna - Il blitz è scattato all'alba ed è collegato all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano. rainews.it

Doppio blitz della Polizia: arresti per usura e droga Due importanti interventi della Polizia ad Avola: arrestato un 52enne accusato di estorsione e usura e un minorenne per questioni di droga.... - facebook.com facebook

Blitz antidroga dei Falchi della Polizia di Stato a Roma: 9 i pusher arrestati nelle zone di Fidene, San Paolo, Ponte di Nona e al Quarticciolo. Sequestrate ingenti dosi di shaboo, cocaina e hashish, occultate in nascondigli improvvisati tra indumenti, elettrodome x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.