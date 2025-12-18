Blitz della polizia al centro sociale Askatasuna | i controlli dopo l' assalto alla redazione de La Stampa

La polizia ha effettuato un blitz all’alba di oggi al centro sociale Askatasuna di Torino, un’insolita operazione di controllo dopo l’assalto alla redazione de La Stampa. Digos e reparti mobili stanno perquisendo l’edificio occupato dal 1996, nel cuore di corso Regina Margherita. Un’azione che riaccende le tensioni e l’attenzione sulla situazione nel centro sociale, simbolo di lunga storia di occupazioni e contestazioni.

Blitz della polizia all'alba di oggi, 18 dicembre, al centro sociale Askatasuna di Torino. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile di corso Regina Margherita, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni. 🔗 Leggi su Today.it

blitz polizia centro socialeAssalto a La Stampa, perquisizioni in corso nel centro sociale Askatasuna - Il blitz è scattato all'alba ed è collegato all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano. rainews.it

blitz polizia centro socialeAssalto a La Stampa, la polizia perquisisce Askatasuna a Torino. Controlli anche nelle case dei militanti del centro sociale - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. msn.com

Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa - L'assalto alla sede della Stampa a Torino nel giorno dello sciopero dei giornalisti, ma anche blitz a Leonardo e alle Officine Grandi Riparazioni: ci sono questi episodi sullo sfondo delle ... tg.la7.it

