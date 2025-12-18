Blitz della Digos a Torino nel centro sociale Askatasuna si indaga sull’assalto alla redazione di La Stampa

Una vasta operazione di polizia ha colpito il centro sociale Askatasuna a Torino, nel cuore di corso Regina Margherita, all’alba di mercoledì 18 dicembre. La Digos indaga sull’assalto alla redazione di La Stampa, portando alla luce una vicenda complessa e densa di tensioni. L’intervento, di rilevanza significativa, si inserisce in un contesto di indagini su atti di protesta e movimenti sociali.

© Cultweb.it - Blitz della Digos a Torino nel centro sociale Askatasuna, si indaga sull’assalto alla redazione di La Stampa Un’operazione di polizia su larga scala è scattata all’alba di mercoledì 18 dicembre a Torino, con le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nella sede del centro sociale Askatasuna (parola in lingua basca che vuol dire libertà), situato in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese, supportata dai reparti mobili della polizia e dei carabinieri, ha dato il via a una serie di perquisizioni che hanno interessato non solo lo storico edificio occupato dal 1996, ma anche diverse abitazioni private. Le perquisizioni hanno riguardato militanti riconducibili al centro sociale e appartenenti a collettivi studenteschi della città. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: Allarme tubercolosi a Torino, nel centro sociale di Askatasuna. FdI: “Intervenga il sindaco prima che sia troppo tardi” Leggi anche: Askatasuna, così le nuove leve del centro sociale di Torino esportano le violenze nelle altre città Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Blitz della Digos nel centro sociale Askatasuna di Torino: le immagini; Blitz della polizia ad Askatasuna - operazione in corso; Via i questori criticati per i blitz dei centri sociali; Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa. Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa: “Ingente dispiegamento di forze” - “Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti ... fanpage.it

A Torino operazione della Digos nel centro sociale Askatasuna - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. msn.com

Assalto a La Stampa, perquisizioni in corso nel centro sociale Askatasuna - Il blitz è scattato all'alba ed è collegato all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano. rainews.it

Tav blitz Digos, arresti tra centri sociali di Torino

'La curva milanista incassava 100mila euro all'anno, quella interista mafiosa'. Motivazioni delle condanne dopo il blitz del 2024, 'dai club rapporti di sudditanza con ultrà' #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.