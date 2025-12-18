Blitz al Mercato Generale di Salerno | raffica di controlli
Questa mattina, un’operazione a sorpresa ha coinvolto le forze dell’ordine al Mercato Generale di Salerno. Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno condotto una serie di controlli accurati nei confronti dei venditori, al fine di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei clienti. Un blitz che sottolinea l’impegno delle autorità nel mantenere ordine e legalità nel cuore del mercato cittadino.
Blitz, questa mattina, delle forze dell'ordine all'interno del Mercato Generale di Salerno. Alle prime luci dell'alba gli agenti della Polizia di Stato insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri avrebbero effettuato dei controlli nei confronti dei venditori. In particolare dei prodotti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Blitz al mercato rionale di Salerno: sequestrati oltre 750 Kg di prodotti ittici non tracciati
Leggi anche: Raffica di case svaligiate, scacco alla banda albanese: blitz notturno nel covo
Nascondevano droga e 3.300 euro in contanti: due arresti a Salerno; Blitz nel centro di Salerno: sequestrati 5 kg di cannabis in uno shop, titolare e dipendente denunciati; Mercato San Severino, la polizia locale sventa un furto in pieno centro; Droga, armi e prostituzione, un blitz anticamorra tra Salerno e Napoli.
Salerno, blitz Coldiretti al porto contro uva e ortaggi dall’Africa - «Una iniziativa per tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle regole, trasparenza in etichetta e il giusto prezzo». ilmattino.it
Salerno, maxi-blitz anticamorra, oltre 100 indagati. Indagini per droga, estorsioni e riciclaggio. Nel mirino il clan Fezza-De Vivo - De Vivo, uno dei sodalizi criminali più pervasivi e pericolosi dell'entroterra del Salernitano nel mirino del maxi- fanpage.it
IL BLITZ | La sostanza stupefacente era suddivisa in 217 panetti che immessi sul mercato avrebbero fruttato una fortuna alle organizzazioni criminali - facebook.com facebook
#Massara a Londra, pressing su #Zirkzee: il blitz di mercato x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.