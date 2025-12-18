Blitz al Mercato Generale di Salerno | raffica di controlli

Questa mattina, un’operazione a sorpresa ha coinvolto le forze dell’ordine al Mercato Generale di Salerno. Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno condotto una serie di controlli accurati nei confronti dei venditori, al fine di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei clienti. Un blitz che sottolinea l’impegno delle autorità nel mantenere ordine e legalità nel cuore del mercato cittadino.

© Salernotoday.it - Blitz al Mercato Generale di Salerno: raffica di controlli Blitz, questa mattina, delle forze dell'ordine all'interno del Mercato Generale di Salerno. Alle prime luci dell'alba gli agenti della Polizia di Stato insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri avrebbero effettuato dei controlli nei confronti dei venditori. In particolare dei prodotti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Blitz al mercato rionale di Salerno: sequestrati oltre 750 Kg di prodotti ittici non tracciati Leggi anche: Raffica di case svaligiate, scacco alla banda albanese: blitz notturno nel covo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nascondevano droga e 3.300 euro in contanti: due arresti a Salerno; Blitz nel centro di Salerno: sequestrati 5 kg di cannabis in uno shop, titolare e dipendente denunciati; Mercato San Severino, la polizia locale sventa un furto in pieno centro; Droga, armi e prostituzione, un blitz anticamorra tra Salerno e Napoli. Salerno, blitz Coldiretti al porto contro uva e ortaggi dall’Africa - «Una iniziativa per tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle regole, trasparenza in etichetta e il giusto prezzo». ilmattino.it Salerno, maxi-blitz anticamorra, oltre 100 indagati. Indagini per droga, estorsioni e riciclaggio. Nel mirino il clan Fezza-De Vivo - De Vivo, uno dei sodalizi criminali più pervasivi e pericolosi dell'entroterra del Salernitano nel mirino del maxi- fanpage.it IL BLITZ | La sostanza stupefacente era suddivisa in 217 panetti che immessi sul mercato avrebbero fruttato una fortuna alle organizzazioni criminali - facebook.com facebook #Massara a Londra, pressing su #Zirkzee: il blitz di mercato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.