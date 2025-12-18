Bitossi Home Winter Pop Up
Scopri l’incanto del Winter Pop Up di Bitossi Home, un’esperienza unica dedicata alla convivialità e all’eleganza della tavola. Dal 118R di Via San Gallo, lasciati conquistare da un mondo di design e stile, perfetto per rendere speciale ogni momento delle festività. Ti aspettiamo fino al 20 dicembre per vivere insieme il fascino dell’inverno e della creatività italiana.
Il Winter Pop Up di Bitossi Home è aperto! Vieni a trovarci in Via San Gallo 118R per vivere il magico racconto della tavola fino al 20 Dicembre. Opening hours:18-19 Dicembre 09.30-13.00 15.30-19.30 20 Dicembre 9.30-19.30. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Allestire la tavola con Bitossi Home - Tradizione e spirito cosmopolita convivono in Bitossi Home, marchio Made in Tuscany che produce collezioni per l'arredo della tavola. vogue.it
- 10 giorni a Natale Manca poco al giorno più magico dell’anno, e ogni dettaglio sulla tua tavola può fare la differenza. Per ispirarti ecco una mise en place davvero unica: tavolo in legno, luci rosse e i particolarissimi piatti di @BitossiHome, che rubano letter - facebook.com facebook
