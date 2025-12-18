Bitossi Home Winter Pop Up

Scopri l’incanto del Winter Pop Up di Bitossi Home, un’esperienza unica dedicata alla convivialità e all’eleganza della tavola. Dal 118R di Via San Gallo, lasciati conquistare da un mondo di design e stile, perfetto per rendere speciale ogni momento delle festività. Ti aspettiamo fino al 20 dicembre per vivere insieme il fascino dell’inverno e della creatività italiana.

