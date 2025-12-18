Bisseck | Mai pensato di andarmene orgoglioso di essere all’Inter

Yann Bisseck si racconta con orgoglio nell’intervista a Sport1, condividendo il suo percorso all’Inter e le ambizioni che alimenta. Con sincerità, il difensore nerazzurro parla della stagione, del suo ruolo nel club e dei sogni di poter rappresentare la Nazionale. Un’immagine di determinazione e passione che riflette il suo forte attaccamento ai colori interisti e il desiderio di crescere ancora.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sport1, Yann Bisseck ha fatto il punto sulla sua stagione, sul momento dell’Inter e sulle ambizioni personali, tra presente nerazzurro e sogno Nazionale. Il difensore tedesco si dice innanzitutto nel miglior momento della sua annata: “Sto davvero bene, sia fisicamente che mentalmente. Mi sento in grande forma e molto motivato. Non è stata una stagione semplice fin qui, ma proprio per questo lavoro ogni giorno per migliorarmi e restare a questi livelli”. Parlando della lotta scudetto, Bisseck riconosce l’equilibrio che regna in Serie A: “Il Napoli resta una favorita perché è la squadra campione in carica, il Milan sta facendo bene su più fronti, ma noi siamo l’Inter e siamo lì davanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Chivu a Sky: «L’Inter deve superare le difficoltà e continuare a sognare. Orgoglioso dei giovani, su Bisseck…» Leggi anche: Bisseck Inter, il tedesco può essere la nuova svolta tattica: Chivu prova questa mossa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bisseck: Orgoglioso di giocare con l'Inter, mai pensato ad un addio. Il Mondiale per Club ci ha aiutati così; Parla Bisseck, annuncio fortissimo sul suo futuro: avete sentito?. Bisseck: "Orgoglioso di giocare con l'Inter, mai pensato ad un addio. Il Mondiale per Club ci ha aiutati così" - Yann Bisseck parla di questo e altro in un'intervista concessa all'emittente tedesca Sport1: "Mi ... msn.com

