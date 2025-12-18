L’incontro tra il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Mara Orazi, Luca Giustozzi di Federalberghi e Debora Pennesi di Centriamo si è rivelato un boomerang, trasformandosi in un momento di tensione. Un’occasione che avrebbe dovuto coinvolgere tutte le categorie per un dialogo costruttivo, ma che ha invece evidenziato divisioni e contrasti, mettendo in luce le sfide di un settore in fermento.

"Bisogna coinvolgere tutte le categorie"

Si è trasformato in un boomerang l’incontro che si è tenuto a Palazzo Sforza tra il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al turismo Mara Orazi con Luca Giustozzi, presidente della Federalberghi, e Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo. Promosso come una occasione per tracciare gli obiettivi della prossima stagione turistica e per gettare le basi della programmazione futura, ha innescato la reazione degli esclusi. Dopo l’intervento della presidente di Viviamo Civitanova, Manola Gironacci, che ha bocciato la strategia del sindaco e del neo assessore al turismo, per la scelta di escludere tanta parte delle associazioni cittadine che lavorano nell’ accoglienza, anche Aldo Ascani (nella foto) (Shada, La Serra) dice la sua e non è tenero nel confronto dell’amministrazione: "Che questa mia riflessione sia d’insegnamento a chi di dovere e lo dico con la massima convinzione e con la massima onestà" è la sua premessa e poi passa ad osservare che "quando si organizzano incontri tra le categorie commerciali, devono essere invitate tutte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bisogna coinvolgere tutte le categorie.

