Bimbi ragazzi disabili anziani in Rsa Insieme per un calendario unico

Il calendario 2026 della Pro loco di Pessano e della Fondazione Don Gnocchi nasce da un progetto speciale, unendo bimbi, ragazzi disabili e anziani in Rsa. Un’opportunità per condividere momenti di solidarietà e vita, celebrando l’incontro tra generazioni e le sfide di ciascuno. Un’immagine di speranza e vicinanza, perché insieme si può rendere il mondo più umano e accogliente.

© Ilgiorno.it - Bimbi, ragazzi disabili, anziani in Rsa. Insieme per un calendario unico "Accanto alla vita, sempre". È il progetto che ha ispirato il calendario di Pro loco di Pessano e Fondazione Don Gnocchi per il 2026. Al centro dell'opera, l'incontro tra generazioni, "un dialogo silenzioso fatto di segni, colori ed emozioni". I disegni che accompagnano i mesi sono frutto della fantasia di bambini e ragazzi del Centro disabili di Santa Maria al Castello, i titoli invece dei nonni della casa di riposo. "Attraverso l'arte hanno trovato un modo per raccontarsi, per comunicare, per donare un frammento di sé – spiega Francesco Lastilla, responsabile della struttura –. Il disegno dà voce a chi non ha voce, colore a chi non può vedere i colori, suoni a chi vorrebbe sentire.

Giro in sidecar, «Berghem a manetta»in pista per anziani, disabili e bimbi - «Il progetto “Motogiro in sidecar” è destinato a bambini in percorsi di cura sociosanitaria, disabili e anziani, che ... ecodibergamo.it

La nuova vita del Ciaf di Soci: aiuto compiti gratuito, bar gestito da ragazzi con disabilità, spazi ricreativi per giovani e incontro per gli anziani - di Soci, si apriranno le porte di un servizio di supporto ai compiti totalmente gratuito, dedicato a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 ... lanazione.it

Una divertente corrida musicale con anziani, bambini e disabili

Senza sosta… riprendiamo stamattina con i bimbi della “Ragazzi d’Europa-De Curtis”. I piccoli incontrano Babbo Natale al Parco delle Chiocciole Ringrazio la preside Gabriella Giacon per aver accolto l’invito - facebook.com facebook

