La notte si prolunga nel consiglio comunale, dove si discute senza sosta il bilancio, il primo dall’insediamento della nuova amministrazione. Tra tensioni e confronti, Salis sorprende portando dolci e panettoni, cercando di alleggerire l’atmosfera. La seduta, ormai infinita, testimonia l’importanza della decisione e la volontà di trovare un accordo, mentre i consiglieri affrontano le delicate questioni finanziarie che determineranno il futuro della città.

© Genovatoday.it - Bilancio, notte in consiglio comunale: si procede a oltranza, Salis porta dolci e panettoni

È proseguito (e sta proseguendo) a oltranza il consiglio comunale sul bilancio, il primo dalla rielezione del campo largo alla guida della città. Dopo l'inizio, martedì mattina, e la ripresa ieri, il presidente Claudio Villa ha comunicato prima l'intenzione di proseguire fino alle 23, per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Terzo luogo, pratiche urbanistiche e bilancio: così i lavori del consiglio comunale

Leggi anche: Consiglio comunale: approvato il bilancio, nessuna sfiducia per Natella. Santoro punta i riflettori sulla sicurezza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bilancio, notte in consiglio comunale: si procede a oltranza, Salis porta dolci e panettoni; Ostruzionismo e prova di forza della minoranza, i consiglieri passano la notte in Comune; Viterbo, settimana decisiva in consiglio comunale: il bilancio rischia di trascinarsi fino a notte fonda; Bilancio comunale, a Palazzo Tursi il consiglio by night diventa una prova di resistenza.

Bilancio comunale, a Palazzo Tursi il consiglio by night diventa una prova di resistenza - Terminate le metafore podistiche, dopo averla definita “lunga marcia”, “maratona” e “ultramaratona”, la votazione del bilancio previsionale del Comune di Genova ha assunto toni epici e per cer ... msn.com