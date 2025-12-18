Bilancio notte in consiglio comunale | si procede a oltranza Salis porta dolci e panettoni
La notte si prolunga nel consiglio comunale, dove si discute senza sosta il bilancio, il primo dall’insediamento della nuova amministrazione. Tra tensioni e confronti, Salis sorprende portando dolci e panettoni, cercando di alleggerire l’atmosfera. La seduta, ormai infinita, testimonia l’importanza della decisione e la volontà di trovare un accordo, mentre i consiglieri affrontano le delicate questioni finanziarie che determineranno il futuro della città.
È proseguito (e sta proseguendo) a oltranza il consiglio comunale sul bilancio, il primo dalla rielezione del campo largo alla guida della città. Dopo l'inizio, martedì mattina, e la ripresa ieri, il presidente Claudio Villa ha comunicato prima l'intenzione di proseguire fino alle 23, per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Terzo luogo, pratiche urbanistiche e bilancio: così i lavori del consiglio comunale
Leggi anche: Consiglio comunale: approvato il bilancio, nessuna sfiducia per Natella. Santoro punta i riflettori sulla sicurezza
Bilancio, notte in consiglio comunale: si procede a oltranza, Salis porta dolci e panettoni; Ostruzionismo e prova di forza della minoranza, i consiglieri passano la notte in Comune; Viterbo, settimana decisiva in consiglio comunale: il bilancio rischia di trascinarsi fino a notte fonda; Bilancio comunale, a Palazzo Tursi il consiglio by night diventa una prova di resistenza.
Bilancio comunale, a Palazzo Tursi il consiglio by night diventa una prova di resistenza - Terminate le metafore podistiche, dopo averla definita “lunga marcia”, “maratona” e “ultramaratona”, la votazione del bilancio previsionale del Comune di Genova ha assunto toni epici e per cer ... msn.com
Da più di un giorno intero in Consiglio, battuto il record storico di “Palazzo Uffici” - Dalle 14 di martedì 16 dicembre sta andando avanti l’ultima seduta dedicata al bilancio del Consiglio comunale. ilpiacenza.it
Un neonato in consiglio: il “via vai” di Fugazza per allattare il piccolo Lorenzo a Palazzo Mercanti - "Dietro le quinte" della discussione fiume sul Bilancio di previsione, che ha "incollato" i consiglieri comunali agli scranni di Palazzo Mercanti per ... piacenzasera.it
Consiglio Comunale, nella notte approvato il bilancio di previsione 2025-2027
"Dietro le quinte" della discussione fiume sul Bilancio di previsione, che ha "incollato" i consiglieri comunali agli scranni di Palazzo Mercanti per tutta la notte, si cerca di conquistare a fatica scampoli di vita familiare - facebook.com facebook
Notte Bianca, il bilancio del consigliere Magni: "Affluenza oltre le aspettative nei siti museali e archeologici" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.