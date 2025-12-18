Bilancio di previsione è polemica | Poco tempo e troppe variazioni

Il dibattito sul bilancio di previsione di Forlì si infiamma: i consiglieri comunali criticano il breve tempo a disposizione e le numerose variazioni che hanno complicato l’analisi di oltre mille pagine di documenti. Il presidente della prima commissione, Giulio Marabini, esprime le sue riserve, evidenziando le difficoltà di approvare un documento così complesso in tempi ristretti. La polemica si apre tra le istituzioni e la gestione trasparente del processo decisionale.

Il poco tempo che i consiglieri comunali hanno avuto per studiare i 21 documenti complessivi che delineano il bilancio previsionale di Forlì (oltre un migliaio di pagine) non è andato giù al presidente della prima commissione, quella proprio dedicata al bilancio, il dem Giulio Marabini. Già durante la seduta di martedì, congiunta con le altre due commissioni, Marabini aveva posto il tema del poco tempo intercorso dalla consegna dei documenti ai consiglieri (10 dicembre) alla loro discussione in seduta (16 dicembre). In seguito lo stesso presidente ha inviato una nota stampa per rimarcare: "I consiglieri e gli esperti dei gruppi hanno avuto appena 4-5 giorni per esaminare la delibera più impegnativa dell’intero anno amministrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

