Bilancio di previsione 2026 opposizione critica | Tutto deciso prima del voto nulla cambierà davvero

Il Bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna solleva forti critiche da parte dell’opposizione, che denuncia una gestione poco trasparente e decisioni prese senza un reale confronto pubblico. Secondo gli oppositori, tutto sarebbe stato deciso in anticipo, lasciando poco spazio a cambiamenti e partecipazione. La narrazione del sindaco Barattoni, vista come distorta, alimenta dubbi sulla volontà di ascoltare davvero i cittadini e di garantire una gestione condivisa.

© Ravennatoday.it - Bilancio di previsione 2026, opposizione critica: "Tutto deciso prima del voto, nulla cambierà davvero" "C'è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui il sindaco Barattoni ha scelto di raccontare alla stampa il Bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna. Non tanto – o non solo – per i numeri, ma per il messaggio politico e istituzionale che quelle dichiarazioni veicolano: il.

Bilancio previsionale, la maggioranza rimane chiusa nel suo silenzio - L’esame dei 151 emendamenti presentati dalle opposizioni sulla Legge previsionale di Bilancio 2026- libertas.sm

Bergamo, il dibattito sul bilancio di previsione. Il centrodestra: «La giunta naviga a vista» - Palazzo Frizzoni, le opposizioni stroncano l'amministrazione. bergamo.corriere.it

ASBUC, ecco il bilancio di previsione 2026. Grava sul bilancio la vicenda Rifugio Marchetti x.com

La discussione sul bilancio di previsione si è trasformata in una vera prova di resistenza. In Consiglio comunale prosegue a oltranza il voto su ordini del giorno ed emendamenti: una maratona iniziata ieri alle 9:00 e andata avanti senza interruzione notturna, tr - facebook.com facebook

