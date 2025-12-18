Il Bilancio di Palafrizzoni approvato dal Consiglio Comunale di Bergamo rappresenta un importante strumento di programmazione per il futuro della città. Mentre il Pd sottolinea una visione orientata a servizi e coesione sociale, la Lega evidenzia una scarsa attenzione al commercio. Il documento, che copre il triennio 2026-28, definisce le strategie di intervento, entrate e spese dell’amministrazione locale.

Bergamo. È stato approvato nella seduta di consiglio comunale di mercoledì 17 dicembre il Bilancio di previsione del Comune di Bergamo, il documento ufficiale con cui l’amministrazione ha programmato e autorizzato interventi, entrate e spese per il triennio 2026-28. Il passaggio ‘anticipato’ in Consiglio aveva l’obiettivo di dare all’amministrazione gli strumenti di programmazione operativi già a inizio esercizio: la data di approvazione del testo segna un nuovo record per la Città dei Mille. Qui i dettagli del bilancio approvato in Giunta già a fine novembre. leggi anche. Le previsioni Bilancio di Palafrizzoni, in tre anni più di 68 milioni di opere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bilancio di Palafrizzoni, il Pd: Visione politica orientata a servizi e coesione sociale. Lega: Poca attenzione al commercio.

