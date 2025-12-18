Bilancio di Palafrizzoni il Pd | Visione politica orientata a servizi e coesione sociale Lega | Poca attenzione al commercio
Il Bilancio di Palafrizzoni approvato dal Consiglio Comunale di Bergamo rappresenta un importante strumento di programmazione per il futuro della città. Mentre il Pd sottolinea una visione orientata a servizi e coesione sociale, la Lega evidenzia una scarsa attenzione al commercio. Il documento, che copre il triennio 2026-28, definisce le strategie di intervento, entrate e spese dell’amministrazione locale.
Bergamo. È stato approvato nella seduta di consiglio comunale di mercoledì 17 dicembre il Bilancio di previsione del Comune di Bergamo, il documento ufficiale con cui l’amministrazione ha programmato e autorizzato interventi, entrate e spese per il triennio 2026-28. Il passaggio ‘anticipato’ in Consiglio aveva l’obiettivo di dare all’amministrazione gli strumenti di programmazione operativi già a inizio esercizio: la data di approvazione del testo segna un nuovo record per la Città dei Mille. Qui i dettagli del bilancio approvato in Giunta già a fine novembre. leggi anche. Le previsioni Bilancio di Palafrizzoni, in tre anni più di 68 milioni di opere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Bilancio di Palafrizzoni, il Pd: Visione politica orientata a servizi e coesione sociale. Lega: Poca attenzione al commercio.
