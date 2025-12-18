Bilancio comunale Marabini Pd denuncia ritardi e varianti continue | Così si penalizza la programmazione

Il Consiglio comunale di Forlì si appresta a discutere il secondo bilancio di previsione del mandato, previsto per il 30 dicembre. Tuttavia, Marabini del Pd denuncia ritardi e continue varianti, sottolineando come tali situazioni rischino di compromettere la stabilità e la pianificazione delle politiche comunali, creando incertezza e difficoltà nel definire le priorità future per la città.

© Forlitoday.it - Bilancio comunale, Marabini (Pd) denuncia ritardi e varianti continue: “Così si penalizza la programmazione” Il prossimo 30 dicembre il Consiglio comunale di Forlì dovrebbe essere chiamato a esaminare e approvare il secondo bilancio di previsione del mandato amministrativo avviatosi nel giugno 2024. Si tratta di un atto che tocca le vite di tutti i forlivesi, destinando le risorse per tutti gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Terzo luogo, pratiche urbanistiche e bilancio: così i lavori del consiglio comunale Leggi anche: Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bilancio comunale 2026, Marabini presidente della I Commissione: “Così si svuota la programmazione e il ruolo del consiglio comunale. Bilancio di previsione, è polemica: "Poco tempo e troppe variazioni" - Il dem Giulio Marabini, presidente della prima commissione, contesta la giunta per la procedura: "I consiglieri hanno avuto appena 4 o 5 giorni per esaminare la delibera più impegnativa dell’anno". msn.com

Bilancio comunale, Pd all’attacco: "Noi contrari, non c’è progettualità" - PISTOIAApprovato a tarda notte dello scorso mercoledì dall’aula di Palazzo comunale, il bilancio di previsione 2026- msn.com

Bilancio comunale, votazione a Tursi è proseguita per tutta notte x.com

Michael Zacchè Il consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo. Nonostante costi in aumento restano immutate anche le tariffe - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.