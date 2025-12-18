Bilancio &bilanci Il sindaco presenta il testo previsionale per il ’26-28 tra fine Giubileo e nuova metro C

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Roberto Gualtieri presenta il bilancio previsionale 2026-2028, un documento di forte vocazione sociale che si inserisce tra il fine del Giubileo e l’attesa della nuova Metro C. Una manovra strategica per il futuro della città, volta a consolidare servizi e infrastrutture, e a rispondere alle esigenze dei cittadini in un contesto di grande trasformazione.

bilancio ampbilanci il sindaco presenta il testo previsionale per il 821726 28 tra fine giubileo e nuova metro c

© Ilfoglio.it - Bilancio &bilanci. Il sindaco presenta il testo previsionale per il ’26-28, tra fine Giubileo e nuova metro C

Un documento di “forte vocazione sociale”, così il sindaco Roberto Gualtieri ha definito il bilancio previsionale 2026-2028, una manovra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Bilancio di fine anno a Peschici, il sindaco: "Accogliere non significa cedere al disordine"

Leggi anche: Elezioni regionali | Il Giani-bis è pronto a partire: "Bilancio entro fine anno e subito il consiglio. La giunta? C'è armonia tra tutte le liste"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

bilancio ampbilanci sindaco presentaBilancio &bilanci. Il sindaco presenta il testo previsionale per il '26-28, tra fine Giubileo e nuova metro C - Per quanto riguarda i servizi, 1,5 miliardi sono destinati alla scuola e alle politiche sociali. ilfoglio.it

bilancio ampbilanci sindaco presentaImola, un opuscolo per il bilancio del mandato del sindaco Panieri - Mancano ormai pochi mesi alle elezioni amministrative, e per il Comune di Imola è il momento di fare il punto su quanto fatto negli ultimi cinque ... corriereromagna.it

Bilancio, PEG e gestione della spesa ... Spiegati in modo semplice

Video Bilancio, PEG e gestione della spesa ... Spiegati in modo semplice

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.