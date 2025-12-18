Bilancio &bilanci Il sindaco presenta il testo previsionale per il ’26-28 tra fine Giubileo e nuova metro C
Il sindaco Roberto Gualtieri presenta il bilancio previsionale 2026-2028, un documento di forte vocazione sociale che si inserisce tra il fine del Giubileo e l’attesa della nuova Metro C. Una manovra strategica per il futuro della città, volta a consolidare servizi e infrastrutture, e a rispondere alle esigenze dei cittadini in un contesto di grande trasformazione.
Un documento di “forte vocazione sociale”, così il sindaco Roberto Gualtieri ha definito il bilancio previsionale 2026-2028, una manovra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Bilancio di fine anno a Peschici, il sindaco: "Accogliere non significa cedere al disordine"
Leggi anche: Elezioni regionali | Il Giani-bis è pronto a partire: "Bilancio entro fine anno e subito il consiglio. La giunta? C'è armonia tra tutte le liste"
Bilancio &bilanci. Il sindaco presenta il testo previsionale per il '26-28, tra fine Giubileo e nuova metro C - Per quanto riguarda i servizi, 1,5 miliardi sono destinati alla scuola e alle politiche sociali. ilfoglio.it
Imola, un opuscolo per il bilancio del mandato del sindaco Panieri - Mancano ormai pochi mesi alle elezioni amministrative, e per il Comune di Imola è il momento di fare il punto su quanto fatto negli ultimi cinque ... corriereromagna.it
Bilancio, PEG e gestione della spesa ... Spiegati in modo semplice
Il messaggio dell’esecutivo italiano è chiaro: apertura a un bilancio europeo più moderno ed efficace, ma senza trasferire nuovi oneri sui bilanci nazionali e senza sacrificare le politiche che sostengono crescita, territori e competitività - facebook.com facebook
#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Sessione di Bilancio. Nadefr, legge di Stabilità e disposizioni Collegate, Bilanci previsione Regione. Relazioni di maggioranza. Interviene #AlessandroBozzano (Vince Liguria-Noi Moderati) regione.liguria.it/home x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.