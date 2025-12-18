Bilancio &bilanci Il sindaco presenta il testo previsionale per il ’26-28 tra fine Giubileo e nuova metro C

Il sindaco Roberto Gualtieri presenta il bilancio previsionale 2026-2028, un documento di forte vocazione sociale che si inserisce tra il fine del Giubileo e l’attesa della nuova Metro C. Una manovra strategica per il futuro della città, volta a consolidare servizi e infrastrutture, e a rispondere alle esigenze dei cittadini in un contesto di grande trasformazione.

Imola, un opuscolo per il bilancio del mandato del sindaco Panieri - Mancano ormai pochi mesi alle elezioni amministrative, e per il Comune di Imola è il momento di fare il punto su quanto fatto negli ultimi cinque ... corriereromagna.it

Bilancio, PEG e gestione della spesa ... Spiegati in modo semplice

Il messaggio dell’esecutivo italiano è chiaro: apertura a un bilancio europeo più moderno ed efficace, ma senza trasferire nuovi oneri sui bilanci nazionali e senza sacrificare le politiche che sostengono crescita, territori e competitività - facebook.com facebook

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Sessione di Bilancio. Nadefr, legge di Stabilità e disposizioni Collegate, Bilanci previsione Regione. Relazioni di maggioranza. Interviene #AlessandroBozzano (Vince Liguria-Noi Moderati) regione.liguria.it/home x.com

