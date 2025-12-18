Bilancio | 7,5 milioni dalle tasse turistiche per coprire parte della Tari

Il recente bilancio del Comune di Venezia, approvato dal consiglio comunale, prevede 7,5 milioni di euro raccolti dalle tasse turistiche per coprire parte della Tari, garantendo stabilità finanziaria senza aumenti di tributi o tagli ai servizi. La manovra triennale da 804 milioni di euro si concentra sulla continuità e sulla pianificazione strategica, assicurando risorse per il futuro della città.

Il consiglio comunale veneziano ha varato il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028: una manovra da 804 milioni di euro di parte corrente, che non prevede aumenti dei tributi né riduzioni dei servizi.È l'ultimo bilancio dell'amministrazione.

