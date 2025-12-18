Biden l’addormentato e Barack Hussein Obama Trump ridicolizza i predecessori con targhe dispregiative

Tra battute e provocazioni, l’arte della politica si mescola a strategie di comunicazione che spesso sfiorano il sarcasmo. Biden, spesso ritratto come addormentato, e Obama, vittima di toni dispregiativi, sono al centro di una scena in cui le targhe ironiche e le frecciate pubbliche riflettono tensioni e giochi di potere. Un esempio emblematico è il ritratto dell’autopen di Biden nella Walk of Fame della Casa Bianca, simbolo di una narrazione politica fatta di provocazioni e s

Fu un modo, da parte dell'amministrazione Trump per prendere in giro l'ex presidente, alludendo alla sua incapacità di prendere decisioni e firmare autonomamente i vari provvedimenti. Ora c'è un nuovo capitolo e a essere preso di mira è stato Barack Obama. La Casa Bianca ha installato una serie di targhe commemorative sotto i ritratti presidenziali esposti nel colonnato dell'edificio e, invece di celebrare i predecessori di Donald Trump, i testi attaccano duramente le amministrazioni di Barack Obama e Joe Biden, diffondendo anche disinformazione sui loro mandati.

