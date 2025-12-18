Biathlon Val Martello | Gautero vince l’individuale doppietta azzurra
L’IBU Cup junior di biathlon a Val Martello si apre con una vittoria azzurra: Carlotta Gautero si impone nella 12,5 km individuale femminile, regalando all’Italia una doppietta storica insieme a Nayeli Mariotti Cavagnet. Un inizio trionfale che testimonia il crescente talento delle giovani promesse italiane nel mondo del biathlon, promettendo emozioni e successi anche nelle prossime tappe.
