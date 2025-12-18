Biathlon Le Grand-Bornand | Wierer terza Vittozzi quarta nella sprint

Sul ghiaccio di Le Grand-Bornand, le atlete italiane mostrano tutta la loro determinazione nella sprint di Coppa del Mondo. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, precise e competitive, conquistano posizioni di rilievo, dimostrando la forza del biathlon azzurro. La gara, vinta da Hanna Öberg, mette in luce il talento e la tenacia delle nostre campionesse, pronte a dare battaglia in questa intensa stagione.

Doppia prova di forza azzurra nella sprint femminile di Coppa del Mondo in Francia: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi impeccabili al tiro chiudono ai piedi del podio nella gara vinta da Hanna Öberg. Ottimo avvio per l'Italia nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Le Grand-Bornand. Nella sprint femminile, Dorothea Wierer centra il

