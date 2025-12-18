Biathlon i tre giorni del Condor ad Annecy-Le Grand Bornand Chi volerà sul picco del settore maschile?

L’azione è alle porte ad Annecy-Le Grand Bornand, dove la Coppa del Mondo maschile di biathlon si prepara a infiammare gli animi. Tre giorni di competizioni intense, tra sprint, inseguimento e mass start, promettono emozioni e sorprese. Chi si imporrà sul podio e chi volerà verso il successo? La sfida è aperta: il biathlon internazionale si accende in questa tre giorni di pura adrenalina.

© Oasport.it - Biathlon, i tre giorni del Condor ad Annecy-Le Grand Bornand. Chi volerà sul picco del settore maschile? Saranno tre giorni di fuoco quelli che la Coppa del Mondo maschile di biathlon si appresta a vivere ad Annecy Le Grand Bornand, dove da venerdì a domenica si disputeranno una sprint, un inseguimento e una mass start. Tre gare nell'arco di 50 ore che potrebbero cambiare i connotati di una classifica generale comandata da Johan-Olav Botn. Il norvegese guida la graduatoria assoluta con 365 punti, ma il vantaggio su Tommaso Giacomel ed Eric Perrot è rispettivamente di 67 e 85 lunghezze, inferiore dunque alla singola competizione (ogni vittoria vale 90 punti). Come sempre, il chiacchierone Sebastian Samuelsson è più incisivo a parole che a fatti, ma è tuttavia la quarta forza a -112 dal battistrada.

