Biathlon Gautero precede Mariotti Cavagnet | doppietta azzurra in IBU Junior Cup in Val Martello
La prima tappa della IBU Junior Cup 2025-2026 a Val Martello si apre con una splendida doppietta italiana. Gautero supera Mariotti Cavagnet, regalando emozioni e soddisfazioni alla nazionale junior. La competizione, in provincia di Bolzano, mette in evidenza il talento emergente del biathlon azzurro, promettendo una stagione ricca di sfide e successi per i giovani atleti italiani.
Doppietta azzurra nella gara d’apertura della tappa della Val Martello, in provincia di Bolzano, dell’ IBU Junior Cup 2025-2026 di biathlon: nella 12.5 km individuale femminile vince Carlotta Gautero davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet, mentre completa il podio la francese Juliette Oliva. Carlotta Gautero, classe 2006, conquista il secondo successo nel circuito dopo la vittoria nella sprint in Val Ridanna nella scorsa stagione, commettendo un solo errore nell’ultimo poligono in piedi e vincendo con il crono complessivo di 39:00.1. Nayeli Mariotti Cavagnet, coetanea della compagna di squadra, commette un errore al tiro nella terza serie e centra così il primo podio in carriera nel circuito, chiudendo la propria prova a 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Biathlon, Unterweger e Botet vincono le individuali di IBU Cup in Val Ridanna
Leggi anche: Biathlon, dominio francese nelle pursuit dell’IBU Cup in Val Ridanna. Romanin e Barale in top ten
Per la NORVEGIA è buona la prima! VITTORIA in staffetta senza i fratelli BOE | HIGHLIGHTS
BIATHLON - COPPA ITALIA FIOCCHI: NICOLO' GIRAUDO 3° NELLA SPRINT SENIOR DI VAL MARTELLO; JACOPO PIASCO 3° U19; NICOLA GIORDANO 1° E JONATHAN GIORDANO 2° U17; CARLOTTA GAUTERO 1^ U21; IRIS CAVALLERA 2^ E GAIA G - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.