Biassono chiesto il rinvio a giudizio per la gara di moto clandestina costata la vita a un 16enne

La Procura di Monza ha richiesto il rinvio a giudizio per la gara clandestina di moto che ha tragicamente coinvolto un giovane di 16 anni, Cristian Donzello, morto dopo un incidente con un'auto. L'indagine si concentra sulle responsabilità legate a un evento non autorizzato che ha avuto conseguenze drammatiche, mentre si valutano anche altre ipotesi e possibili archiviazioni.

© Ilgiorno.it - Biassono, chiesto il rinvio a giudizio per la gara di moto clandestina costata la vita a un 16enne Biassono (Monza Brianza), 18 Dicembre 2025 – La Procura di Monza ha chiesto tre rinvii a giudizio e una archiviazione per la gara clandestina di moto costata la vita al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla manifestazione di appassionati delle due ruote. L'ha deciso la Procura di Monza per la vicenda che coinvolgeva 6 imputati, di cui 2 ragazzi non ancora diciottenni all'epoca del fatto, per i quali procede la Procura per i minorenni di Milano. Secondo la ricostruzione dei fatti, in 3 avevano atteso il segnale di start per cimentarsi nel cosiddetto "sparo", accelerando al massimo nella gara motociclistica clandestina di velocità e destrezza a chi arrivava primo alla fine di via Friuli, nella zona industriale di Biassono.

