Biasin elogia il lavoro di Spalletti | Contro il Bologna la partita della svolta Svelato il vero obiettivo a cui deve ambire la Juventus

Il commento di Biasin celebra il ruolo di Spalletti nel recente successo contro il Bologna, definendo quella come la partita della svolta. L’attenzione si concentra ora sulle ambizioni della Juventus, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi. Un momento cruciale per il calcio italiano, in cui il lavoro e la strategia degli allenatori si rivelano determinanti per il futuro delle squadre.

Biasin elogia il lavoro di Luciano Spalletti dopo il successo contro il Bologna. I bianconeri puntano ora ai primi quattro posti. La Juventus ha ritrovato certezze e punti pesanti nella rincorsa verso le posizioni di vertice della classifica. Il successo esterno ottenuto contro il Bologna ha ridato entusiasmo a un ambiente che, nelle ultime settimane, aveva manifestato qualche timore di troppo riguardo alla solidità del progetto tecnico. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare i meriti di Luciano Spalletti, capace di guidare il gruppo attraverso un momento di pressione mediatica e psicologica non indifferente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

