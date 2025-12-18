Beyuku Juve il Bologna prova a contrastare i bianconeri | ecco cos’ha fatto Sartori Duello acceso in vista del mercato di gennaio
Il Bologna si prepara a sfidare la Juventus con una mossa strategica, cercando di mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Sartori, il ds rossoblù, ha messo in campo un piano ambizioso nel tentativo di rafforzare la squadra in vista del mercato di gennaio. La sfida si fa sempre più accesa, con Beyuku Juve come obiettivo principale per rinvigorire la corsia destra e competere al massimo livello.
Beyuku Juve, fari puntati sull’esterno del Modena per rinforzare la corsia destra. Damien Comolli punta a battere il Bologna nella corsa al 2005. La Juventus ha individuato in Gady Beyuku, talentuoso laterale del Modena, il profilo ideale per iniettare nuova linfa atletica alla rosa di Luciano Spalletti. Il diciannovenne francese, distintosi per una straripante fisicità e una capacità di corsa fuori dal comune, è finito al centro di un acceso duello di mercato. L’amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, sta studiando una strategia d’anticipo per superare la concorrenza del Bologna, con il direttore dell’area tecnica felsinea, Giovanni Sartori, che ha già fatto seguire il ragazzo in diverse occasioni durante il campionato cadetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
