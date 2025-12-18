Bersani a La7 | Da Meloni un comiziaccio ad Atreju La smettano di fare le vittime Scontro con Storace

Durante un acceso dibattito a Dimartedì su La7, Pier Luigi Bersani ha criticato duramente la festa di Atreju di Fratelli d’Italia, accusando Meloni di tenere un comiziaccio e chiedendo di smettere di mostrarsi come vittima. Lo scontro si è acceso con Francesco Storace, aprendo un confronto acceso e senza sconti tra i due protagonisti sulla scena politica italiana.

Durissimo scontro a Dimartedì (La7) tra Pier Luigi Bersani e Francesco Storace sulla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju. L’ex ministro dello Sviluppo Economico è tranchant: “Le feste uno le fa come vuole: le fa con dotti medici sapienti o con nani e ballerine, ma il significato di una festa politica è il messaggio che vuole dare a tutto il paese. E il messaggio di quella festa è stato un comiziaccio. Il senso di quell’operazione alla fine si è rivelato un parlarsi in casa, attaccare gli altri. Chi governa deve pronunciare i problemi, riconoscerli e dire alla gente cosa pensa di fare, una visione, un’idea, qualche provvedimento, una riforma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

