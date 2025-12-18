Bernini | i posti a Medicina saranno riempiti nessuno perde l' anno

Il nuovo processo di ammissione a Medicina, secondo Bernini, garantirà che tutti i posti siano occupati, evitando che nessuno perda l'anno. La riforma si sviluppa in tre fasi e, dopo aver superato una fase e mezzo con due appelli e un esame di profitto, si avvicina alla sua conclusione. Un cambiamento che promette maggiore efficienza e opportunità per gli studenti.

AGI - "Questa riforma è un processo a tre fasi. Abbiamo superato una fase e mezzo, con due appelli e un esame di profitto. Ora la graduatoria. Ma su questo voglio essere molto chiara, per chi si è preoccupato di rimanere escluso: tutti i posti della graduatoria saranno riempiti entro il 28 febbraio 2026, con voti pieni o con debiti formativi escussi entro il 28. Non ci saranno esclusioni. 25.026 posti di graduatoria saranno riempiti, nessuno rimarrà a piedi. Non sono previsti studenti che perdono l'anno". Lo ha detto la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'informativa urgente alla Camera sul semestre filtro per Medicina.

