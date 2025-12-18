Bernini dice come sarà la graduatoria di accesso a Medicina e quando andranno recuperati i debiti

Durante un'assemblea alla Camera, la ministra ha illustrato le modalità di accesso a Medicina, spiegando come sarà composta la graduatoria per gli studenti del semestre-filtro. La valutazione terrà conto dei voti ottenuti agli esami e dei debiti formativi, stabilendo tempi e modalità per il recupero. Ecco le principali novità sul funzionamento del percorso e le tempistiche di recupero dei debiti.

Durante l'informativa alla Camera, la ministra ha spiegato come funzionerà la graduatoria per l'accesso a Medicina degli studenti del semestre-filtro: "A seconda di come sono andati agli esami, entreranno con; tre voti pieni, due voti pieni e un debito formativo oppure un voto pieno e due debiti formativi". Le prove di recupero non saranno organizzate a livello nazionale ma da parte dei singoli atenei.

