Bergamo il Comune approva il nuovo progetto di raccolta rifiuti e igiene ambientale
Bergamo si prepara a rivoluzionare la gestione dei rifiuti con il nuovo progetto approvato dal Comune. Il BANDO mira a migliorare l’igiene ambientale e ridurre la quantità di rifiuti prodotti, con un’attenzione particolare alla pulizia delle strade. Oriana Ruzzini sottolinea l’impegno della città verso un ambiente più pulito e sostenibile, puntando su strategie innovative e partecipazione collettiva.
IL BANDO. «Particolare attenzione alla pulizia delle strade. La prospettiva è di una riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti», ha detto Oriana Ruzzini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Sciopero nazionale del settore igiene ambientale: come cambia il servizio raccolta rifiuti
Leggi anche: Sciopero del settore Igiene ambientale: "Disagi inevitabili nella raccolta rifiuti", Ambiente invita a limitare il conferimento
Bergamo, il Comune approva il nuovo progetto di raccolta rifiuti e igiene ambientale; Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: la giunta di Palafrizzoni approva il nuovo progetto; Bergamo avrà entro l'estate parchi più curati e nuove aree cani: il Comune investe 350 mila euro nel verde; Bilancio di Palafrizzoni, il Pd: Visione politica orientata a servizi e coesione sociale. Lega: Poca attenzione al commercio.
Bergamo, il Comune approva il nuovo progetto di raccolta rifiuti e igiene ambientale - La prospettiva è di una riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti», ha detto Oriana Ruzzini. ecodibergamo.it
Bergamo approva lo ius scholae onorario - Dal 2026 sarà in vigore un nuovo disciplinare che permette il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri che abbiano completato cinque anni di scuola. vita.it
Nuovo Palazzetto a Bergamo, partito il cantiere. E il Comune compra il campo da gioco - Oltre le reti da cantiere gli scavi procedono, con una montagna di terra depositata al centro dell’area dove un tempo c’era il Palacreberg. ecodibergamo.it
L'Eco di Bergamo U2 Forever Comune di Bergamo Marcella Messina ASST Papa Giovanni XXIII ANCE Bergamo Confindustria Bergamo Fondazione Polli Stoppani Nettuno srl - We take care of your hands Zambaiti Parati - facebook.com facebook
A #Bergamo sono aperte le candidature per ! Coltiva frutta e verdura a km0, prenditi cura del quartiere e crea nuove relazioni di vicinato C’è tempo fino al 12 gennaio 2026. Domanda online nell'avviso pubblico: comune.bergamo.it/n x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.