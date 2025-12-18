bergamo il comune approva il nuovo progetto di raccolta rifiuti e igiene ambientale

Bergamo si prepara a rivoluzionare la gestione dei rifiuti con il nuovo progetto approvato dal Comune. Il BANDO mira a migliorare l’igiene ambientale e ridurre la quantità di rifiuti prodotti, con un’attenzione particolare alla pulizia delle strade. Oriana Ruzzini sottolinea l’impegno della città verso un ambiente più pulito e sostenibile, puntando su strategie innovative e partecipazione collettiva.

IL BANDO. «Particolare attenzione alla pulizia delle strade. La prospettiva è di una riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti», ha detto Oriana Ruzzini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

