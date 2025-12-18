Benevento | arrestato un uomo in esecuzione di ordine di carcerazione

Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Benevento in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo. La misura è stata emessa dopo la condanna per violenza sessuale aggravata. L'arresto rappresenta un importante passo nella giustizia contro reati gravi, garantendo che i responsabili siano chiamati a rispondere delle proprie azioni.

© Puntomagazine.it - Benevento: arrestato un uomo in esecuzione di ordine di carcerazione Eseguito ordine di carcerazione a Benevento: 72enne condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata.. Nella giornata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente nei confronti di un uomo di 72 anni di Benevento. Il provvedimento restrittivo trae origine da una condanna definitiva, a seguito della quale l'uomo dovrà espiare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per il reato di violenza sessuale aggravata commessa in Benevento nel mese di ottobre 2020.

