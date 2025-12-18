Benatia torna sul presunto fallo su Vazquez al Bernabeu | Provai a evitarlo e si lasciò cadere Al 93? fischi rigore solo se sei sicuro

Benatia commenta il presunto fallo su Vazquez al Bernabeu, spiegando di aver cercato di evitarlo e sottolineando come il calciatore si sia lasciato cadere. L’ex difensore juventino mette in discussione la decisione dell’arbitro al 93’, affermando che un rigore si fischia solo con certezza. La sua analisi offre una prospettiva interessante sulla dinamica dell’episodio e sulle interpretazioni delle decisioni arbitrali.

Una ferita che non si è ancora cicatrizzata: Medhi Benatia torna a parlare del tormentato episodio del suo fallo da rigore ai danni di Lucas Vazquez fischiato dall'arbitro Oliver in quel Real Madrid Juventus del 2018. Quel penalty vanificò una straordinaria rimonta nei bianconeri dopo la sconfitta nella gara di andata. FALLO SU VAZQUEZ – « Basta rivedere la partita. Io arrivavo da dietro e cercai di evitarlo, lui si lasciò cadere. Non ricordo un grande contatto.

